Погода в Крыму 5 января: пасмурно и сыро

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:06:30+03:00

Сегодня вКрыму пасмурно и сыро Фото: Анна КИРИЕНКО

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В воскресенье 5 января в Крыму будет пасмурно и сыро. Днем небольшой дождь будет переходить в мокрый снег, температура воздуха +2…+7°.

В Симферополе переменная облачность, местами умеренный дождь, мокрый снег, туман. Ветер ночью юго-западный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +3…+5°.

В Севастополе облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°

На Южном берегу Крыма сегодня переменная облачность, днем небольшой, временами умеренный дождь, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днем северный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7°.

В Керчи переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер южный с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +5…+7°.

ИСТОЧНИК KP.RU