2020-01-06T08:22:23+03:00
Общество

Погода в Крыму на 6 января: дождь и тепло до +10

На полуострове ветреный день
Галина КОВАЛЕНКО
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На ЮБК температура воздуха днем +8…+10°. Фото: Никита КрымскийНа ЮБК температура воздуха днем +8…+10°. Фото: Никита Крымский
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6 января, на Крымском полуострове хозяйничает ненастье, но опасные метеорологические явления синоптики не обещают.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Временами небольшие осадки. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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