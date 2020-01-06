Погода в Крыму на 6 января: дождь и тепло до +10

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:22:23+03:00

На полуострове ветреный день

Изменить размер текста: A A

6 января, на Крымском полуострове хозяйничает ненастье, но опасные метеорологические явления синоптики не обещают.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Временами небольшие осадки. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU