Погода в Крыму на 6 января: дождь и тепло до +10
6 января, на Крымском полуострове хозяйничает ненастье, но опасные метеорологические явления синоптики не обещают.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
В Керчи переменная облачность. Временами небольшие осадки. Ветер северо-восточный до 14 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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