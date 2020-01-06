На пожаре в Кировском районе Крыма погиб мужчина
В субботу, 4 января, в селе Приветное Кировского района на пожаре погиб мужчина, передает пресс-служба МЧС по Крыму.
О возгорании в МЧС сообщили утром в 9.15, туда выехали огнеборцы. На месте они выяснили, что горит кровать в доме, а общая площадь, которую охватил огонь, около 2 квадратных метров.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но, к сожалению, нашли тело мужчины. Его личность и причины гибели устанавливают эксперты.
По данным ГУ МЧС по Крыму, с начал года ликвидировано 34 пожара, на которых погибли 3 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU