2020-01-06T10:09:16+03:00
Общество

При реконструкции набережной Салгира в Симферополе забыли об урнах

Теперь власти города будут искать деньги на их установку
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Елена Проценко / FacebookФото: Елена Проценко / Facebook
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В проект реконструкции набережной Салгира в Симферополе не включили урны, написала на своей странице в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

- Завершился второй этап реконструкции набережной Салгира, а установка урн вдоль реки им предусмотрена не была. Будем изыскивать средства, чтобы урны установить, это крайне необходимо, - пишет Елена Проценко.

Она отметила, что в этом году особое внимание уделят сносу незаконных гаражей, ларьков и рекламных конструкций в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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