При реконструкции набережной Салгира в Симферополе забыли об урнах
В проект реконструкции набережной Салгира в Симферополе не включили урны, написала на своей странице в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
- Завершился второй этап реконструкции набережной Салгира, а установка урн вдоль реки им предусмотрена не была. Будем изыскивать средства, чтобы урны установить, это крайне необходимо, - пишет Елена Проценко.
Она отметила, что в этом году особое внимание уделят сносу незаконных гаражей, ларьков и рекламных конструкций в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU