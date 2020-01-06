При реконструкции набережной Салгира в Симферополе забыли об урнах

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:09:16+03:00

Теперь власти города будут искать деньги на их установку

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В проект реконструкции набережной Салгира в Симферополе не включили урны, написала на своей странице в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

- Завершился второй этап реконструкции набережной Салгира, а установка урн вдоль реки им предусмотрена не была. Будем изыскивать средства, чтобы урны установить, это крайне необходимо, - пишет Елена Проценко.

Она отметила, что в этом году особое внимание уделят сносу незаконных гаражей, ларьков и рекламных конструкций в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU