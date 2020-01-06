У мужчины из Симферополя нашли дома крупную партию наркотиков
Почти 200 грамм конопли он расфасовал по сверткам и пакетам
Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Симферополе полицейские нашли у местного жителя крупную партию конопли, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Во время обыска дома у 47-летнего симферопольца нашли 20 бумажных свертков и один пакет с растением похожим на коноплю, экспертиза это подтвердило.
Всего у мужчины дома было почти 200 грамм наркотического вещества. Против него возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU