В МЧС призвали водителей быть аккуратнее на дорогах в Крыму из-за сильного тумана
На некоторых дорогах в Крыму наблюдается сильный туман, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
- Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, - рассказывает глава министерства Сергей Шахов.
Кроме того, особое внимание следует уделить инструктажу водителей междугороднего общественного транспорта, чтобы они соблюдали ПДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU