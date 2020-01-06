2020-01-06T12:25:08+03:00
Общество

В МЧС призвали водителей быть аккуратнее на дорогах в Крыму из-за сильного тумана

А пешеходам надо быть внимательнее при переходе улиц и дорог
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по РКФото: Пресс-служба МЧС по РК
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На некоторых дорогах в Крыму наблюдается сильный туман, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, - рассказывает глава министерства Сергей Шахов.

Кроме того, особое внимание следует уделить инструктажу водителей междугороднего общественного транспорта, чтобы они соблюдали ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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