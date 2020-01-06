Названы крымские АЗС, на которых продают фальсификат
В 2019 году Росстандарт в рамках проекта «Топливо без обмана» проверил топливо с заправок в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями.
При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.
1. Симферополь, пр. Победы,238;
2. Симферополь, ул. Кечкеметская, 184Б
3. Симферополь, ул. Глинки, 61а;
4. Симферопольский район, село Акрополис, пер. Тыкчлик, 7.
5. Симферопольский район , поселок Аэрофлотский, ул. Мальченко, 17 А
6. Симферопольский район, село Белоглинка, АЗС № 35
7. Симферопольский район, село Скворцово, ул, Калинина,111
8. Симферопольский район, село Белоглинка, ул. Салгирная, 26
9. Симферопольский район, поселок Молодежное, 9км трассы Симферополь-Харьков
10. Севастополь, ул. Вакуленчука, 45
11. Севастополь, ул. Брестская, 17
12. Сакский район, село Веселовка, Евпаторийско – Черноморская трасса, 21 км
13. Сакский район, село Прибрежное, ул, Каламитская, 16;
14. Старый Крым, ул. Ленина, 2 К
15. Старый Крым, ул. Чапаева, 52
16. Старый Крым, ул. Чапаева, 2М
17. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 46;
18. Феодосия, Керченское шоссе,12Д
19. Поселок Раздольное, ул.Красноперекопское шоссе, 41
20. Евпатория, ул. Чапаева, 18
21. Ялта, поселок Никита, Южнобережное шоссе, 2Б;
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ИСТОЧНИК KP.RU