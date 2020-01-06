Названы крымские АЗС, на которых продают фальсификат

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:06:10+03:00

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В 2019 году Росстандарт в рамках проекта «Топливо без обмана» проверил топливо с заправок в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями.

При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.

1. Симферополь, пр. Победы,238;

2. Симферополь, ул. Кечкеметская, 184Б

3. Симферополь, ул. Глинки, 61а;

4. Симферопольский район, село Акрополис, пер. Тыкчлик, 7.

5. Симферопольский район , поселок Аэрофлотский, ул. Мальченко, 17 А

6. Симферопольский район, село Белоглинка, АЗС № 35

7. Симферопольский район, село Скворцово, ул, Калинина,111

8. Симферопольский район, село Белоглинка, ул. Салгирная, 26

9. Симферопольский район, поселок Молодежное, 9км трассы Симферополь-Харьков

10. Севастополь, ул. Вакуленчука, 45

11. Севастополь, ул. Брестская, 17

12. Сакский район, село Веселовка, Евпаторийско – Черноморская трасса, 21 км

13. Сакский район, село Прибрежное, ул, Каламитская, 16;

14. Старый Крым, ул. Ленина, 2 К

15. Старый Крым, ул. Чапаева, 52

16. Старый Крым, ул. Чапаева, 2М

17. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 46;

18. Феодосия, Керченское шоссе,12Д

19. Поселок Раздольное, ул.Красноперекопское шоссе, 41

20. Евпатория, ул. Чапаева, 18

21. Ялта, поселок Никита, Южнобережное шоссе, 2Б;

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ИСТОЧНИК KP.RU