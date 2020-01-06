В Крыму ищут суррогатных матерей за полтора миллиона рублей

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:05:53+03:00

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В крымских пабликах популярных социальных сетей появились объявления с предложением стать суррогатной мамой. Частная клиника четко прописывает условия, которым должна отвечать кандидатка.

Фото: скриншот страницы в соцсети

Вдобавок, девушка должна быть согласна прожить все 9 месяцев беременности в Москве.

Финансовая сторона дела обстоит следующим образом: гонорар за рождение ребенка - 1,4 миллиона рублей, за двойняшек - 1,6 миллиона.

Более того, ежемесячно на руки беременной обещают выдавать по 40 тысяч рублей.

После того, как срок перевалит за половину, будущая мама получит еще 40 тысяч рублей для шопинга - покупки более просторной одежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU