Художница Ксения Симонова представила уникальную работу к Рождеству Христову

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова представила свою работу, посвященную Рождеству, пишет пресс-служба артистки.

Поздравление с Рождеством от Ксении Симоновой.

- В мир грядет Чудо - мы на пороге Рождества Христова. Пусть моя анимационная работа «Чудо Рождества» порадует вас в эти дни. Эту историю я нарисовала не песком. Но это не компьютер - здесь живые руки рисуют по цвету - техника сложная, долгая и трудоемкая, - сказала Ксения Симонова.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU