Художница Ксения Симонова представила уникальную работу к Рождеству Христову
В этот раз она рисовала руками по цвету
Фото: скриншот из видео
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Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова представила свою работу, посвященную Рождеству, пишет пресс-служба артистки.
Поздравление с Рождеством от Ксении Симоновой.
- В мир грядет Чудо - мы на пороге Рождества Христова. Пусть моя анимационная работа «Чудо Рождества» порадует вас в эти дни. Эту историю я нарисовала не песком. Но это не компьютер - здесь живые руки рисуют по цвету - техника сложная, долгая и трудоемкая, - сказала Ксения Симонова.
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ИСТОЧНИК KP.RU