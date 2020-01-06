2020-01-06T14:27:24+03:00
Общество

Художница Ксения Симонова представила уникальную работу к Рождеству Христову

В этот раз она рисовала руками по цвету
Артем АРТЕМОВ
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Мастер песочной анимации из Крыма Ксения Симонова представила свою работу, посвященную Рождеству, пишет пресс-служба артистки.

Поздравление с Рождеством от Ксении Симоновой.

- В мир грядет Чудо - мы на пороге Рождества Христова. Пусть моя анимационная работа «Чудо Рождества» порадует вас в эти дни. Эту историю я нарисовала не песком. Но это не компьютер - здесь живые руки рисуют по цвету - техника сложная, долгая и трудоемкая, - сказала Ксения Симонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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