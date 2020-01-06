2020-01-06T14:35:41+03:00
Происшествия

В новогоднюю ночь на ребенка из Симферополя упал аквариум

Он попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости
Надежда ДАЦЮК
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Ребенок находится в больницеРебенок находится в больницеФото: Надежда ДАЦЮК
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Начало 2020 года выдалось богатым на происшествия. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в Симферополе пострадал ребенок.

- На девятилетнего ребенка упал аквариум. Его отвезли с проникающим ранением брюшной полости в Республиканскую детскую клиническую больницу, - рассказала КП-Крым первый заместитель директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.

По ее словам, за несколько дней нового года врачи в Симферополе часто фиксировали отравления угарным газом на пожарах, ножевые ранения, травмы из-за драк и дорожных аварий.

Напомним, 1 января жители многоэтажки в селе Золотое Поле Кировского района неудачно запустили фейерверк с балкона, и случился пожар, который быстро потушили. Обошлось без погибших.

По данным ГУ МЧС по Крыму, с начала года ликвидировано 34 пожара, на которых погибли 3 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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