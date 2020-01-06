В Бахчисарайском районе перекрыли дорогу на Ай-Петри
На время обработки участка песком
Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Служба автомобильных дорог РК"
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Во время снегопада проезд по автодороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай – Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дороги песком, сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог РК».
- После окончания работ движение будет возобновлено. В зимний период проезд на плато Ай-Петри ограничен со стороны Ялты и Бахчисарая для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU