В Бахчисарайском районе перекрыли дорогу на Ай-Петри

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:46:28+03:00

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Во время снегопада проезд по автодороге в Бахчисарайском районе от села Соколиное до плато Ай – Петри и со стороны Ялты закрывается на время обработки дороги песком, сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог РК».

- После окончания работ движение будет возобновлено. В зимний период проезд на плато Ай-Петри ограничен со стороны Ялты и Бахчисарая для всех транспортных средств, кроме полноприводных автомобилей, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU