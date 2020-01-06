В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Семья из Севастополя, дабы порадовать своего девятилетнего ребенка на праздник, 31 декабря заказала на дом Деда Мороза и фокусника.

Во время одного из представлений артист решил удивить всех авторским фокусом и поставил на голову третьекласснику стакан с кипятком. Номер не удался и стакан перевернулся, горячая жидкость залила ребенку лицо.

Как удалось выяснить КП-Крым, утром следующего дня мама с малышом побежала в больницу, где мальчику поставили диагноз - термический ожог лица.

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Теперь в случившемся будут разбираться сотрудники полиции. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже проводят проверку.

- В результате проверки будет установлена степень вреда, который был причинен ребенку. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили КП-Крым в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU