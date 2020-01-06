2020-01-06T20:46:51+03:00
Общество

Сергей Пенкин удивил Ялту необычным пальто

Певец прогулялся по набережной [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Сергей Пенкин. Фото:penkinofficial/InstagramСергей Пенкин. Фото:penkinofficial/Instagram
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Знаменитый певец, обладатель уникального голоса приехал на Крымский полуостров на традиционные зимние гастроли. Певец порадовал талантом своих поклонников в Севастополе и Симферополе, а затем отправился на Южный берег Крыма.

На своей странице в Instagram артист разместил фото из Ялты. На снимке Сергей Пенкин одет изысканно и ярко: темно-лиловые ботинки и брюки; пальто, где есть розовый, желтый, синий и зеленый цвет.

- Прогулка перед концертом по Ялте, - гласит пост певца.

Пользователи соцсетей оценили снимок, комментируя пост и делясь мнениями: «Какое у Вас пальто красивое!»; «Яркий, талантливый и фантастичный»; «Лучший певец на лучшей набережной – идеально!»; «Ваше шоу в Севастополе – феерия! Незабываемые впечатления!»; «Ялта зимой - супер! Дышите морским воздухом!»; «Хорошо, когда есть еще люди, которые так поют и с такой энергетикой!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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