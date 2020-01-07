Погода в Крыму на 7 января: до +3 и местами гололед

7 Янв. 2020 2020-01-07T08:19:38+03:00

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7 января, в Крыму будет прохладно, но опасных метеорологических явлений синоптики не обещают.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3, днем +1…+3, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +1…+3.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+5, днем +5…+10.

В Керчи облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 12-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4.

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ИСТОЧНИК KP.RU