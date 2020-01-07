Разорвало палец и обожгло глаза: в Севастополе два школьника пострадали от взрыва петард

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:04:15+03:00

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В праздновании Нового года есть не только приятные традиции, но и неприятные. Например, получать различного рода травмы, в том числе и из-за неправильного обращения с пиротехникой.

Так, за два дня до праздника 17-летний севастополец решил проверить, насколько хорошие петарды он купил.

Одна из них взорвалась у парня в руках. Петарда оторвала кожу с пальца и ноготь на правой руке подростка. От госпитализации молодой человек отказался.

Еще одним пострадавшим оказался 14-летний школьник, который взорвал петарду возле Дома культуры на улице Тимирязева в Севастополе.

Мальчика госпитализировали с химическим ожогом век роговицы левого глаза в профильное отделение одной из больниц города.

Теперь во всех этих и многих других подобных случаях будет разбираться полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU