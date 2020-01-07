Один человек погиб, трое пострадали: на «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля
Авария произошла в районе села Крымская Роза
Фото: Пресс-служба МЧС по РК
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В понедельник, 6 января, на трассе «Таврида» возле села Крымская Роза в аварии пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
На дороге столкнулись четыре автомобиля, спасателям о ДТП сообщили в 17.59. На место немедленно отправилась дежурная группа.
Трех пострадавших с травмами разной степени тяжести передали скорой. Погибшего зажало в искореженном авто и спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело.
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ИСТОЧНИК KP.RU