Один человек погиб, трое пострадали: на «Тавриде» столкнулись четыре автомобиля

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:05:14+03:00

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В понедельник, 6 января, на трассе «Таврида» возле села Крымская Роза в аварии пострадали три человека, один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

На дороге столкнулись четыре автомобиля, спасателям о ДТП сообщили в 17.59. На место немедленно отправилась дежурная группа.

Трех пострадавших с травмами разной степени тяжести передали скорой. Погибшего зажало в искореженном авто и спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело.

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ИСТОЧНИК KP.RU