В Крыму рождественская ночь прошла без эксцессов
Рождественская ночь в Крыму прошла без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Новогодние и Рождественские праздники продолжаются, поэтому крымские спасатели продолжают нести службу в режиме «повышенная готовность. Приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий, - рассказал глава министерства Сергей Шахов.
Дежурные спасатели патрулируют зоны отдыха туристов.
На Ангарском перевале и плато Ай-Петри работают временные аварийно-спасательные посты, где всем окажут помощь, если она потребуется.
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ИСТОЧНИК KP.RU