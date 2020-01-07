В Крыму рождественская ночь прошла без эксцессов

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:04:23+03:00

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Рождественская ночь в Крыму прошла без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Новогодние и Рождественские праздники продолжаются, поэтому крымские спасатели продолжают нести службу в режиме «повышенная готовность. Приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, а также усилен контроль за проведением массовых мероприятий, - рассказал глава министерства Сергей Шахов.

Дежурные спасатели патрулируют зоны отдыха туристов.

На Ангарском перевале и плато Ай-Петри работают временные аварийно-спасательные посты, где всем окажут помощь, если она потребуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU