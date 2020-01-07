МВД проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погиб человек

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:24:55+03:00

Еще троих людей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

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МВД проводит проверку по факту ДТП возле села Крымская Роза, в котором пострадали три человека и один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее КП-Крым писала, что в понедельник, 6 января, на трассе «Таврида» возле села Крымская Роза столкнулись четыре автомобиля.

Трех пострадавших с травмами разной степени тяжести передали скорой. Погибшего зажало в искореженном авто и спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать тело.

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ИСТОЧНИК KP.RU