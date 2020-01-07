В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на 2 миллиона

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:35:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока муж с женой отмечали Новый год в компании друзей, в их дом через окно залезли воры и вынесли вещей на более чем 2 миллиона рублей.

Преступник утащил с собой целую гору украшений из золота: два обручальных кольца, два кольца с бриллиантом, четыре пары сережек, цепочку, браслет, две подвязки, брошь — все с драгоценными камнями. Еще он прихватил с собой планшет, бижутерию и коробку с 10 солнцезащитными очками, ключи от автомобиля, дорогую парфюмерию и алкоголь.

Как удалось выяснить КП-Крым, воришка унес с собой еще и целый гардероб: кожаную куртку, кроссовки, туфли, жилетку - все мужские, а также две пары женских ботинок и много чего еще.

Кражу удалась благодаря тому, что в доме не было сигнализации, а после себя вор оставил только след от обуви на подоконнике.

Полицейские осмотрели видео с камер наблюдения, опросили людей и посетили ломбарды, где сбывают краденное, но никакой зацепки найти не смогли. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража в особо крупном размере, назначены экспертизы.

Пострадавшие подтвердили КП-Крым факт преступления.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU