2020-01-08T08:21:09+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 января: мокрый снег, дождь и тепло до +8

На полуострове хозяйничает зима
Галина КОВАЛЕНКО
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На ЮБК температура воздуха днем +6…+8°.На ЮБК температура воздуха днем +6…+8°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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8 января, в среду, на Крымском полуострове не ожидается никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно. Мокрый снег, туман, гололед, гололедица, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный до 16 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

На Южном берегу Крыма облачно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

В Керчи облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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