Севастополь вошел в топ-5 портовых городов России для отдыха летом
Эксперт обнародовали рейтинг портовых городов, которые туристы выбирают для отдыха летом.
- Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году, - сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Правда, чтобы пожить и отдохнуть в городе на Крымском полуострове нужно больше всего денег, а самые демократичные цены, как выяснили эксперты, в Калининграде.
Топ-5 составлен после анализа броней отелей, квартир и домов туристами на лето этого года.
Портовые города, которые популярны для отдыха летом-2020 (средняя цена проживания семьи туристов рублей/ночь)
Севастополь - 2948,3
Санкт-Петербург - 2629,4
Туапсе - 2223,2
Таганрог - 1721 рубль
Калининград - 1100 рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU