2020-01-08T08:54:31+03:00
Общество

Севастополь вошел в топ-5 портовых городов России для отдыха летом

Город-герой составил конкуренцию Питеру и Туапсе
Галина КОВАЛЕНКО
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Севастополь - отличное место для летнего отдыха.Севастополь - отличное место для летнего отдыха.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Эксперт обнародовали рейтинг портовых городов, которые туристы выбирают для отдыха летом.

- Севастополь, Туапсе, Санкт-Петербург, Таганрог и Калининград составили пятерку популярных портовых городов для летних путешествий в 2020 году, - сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Правда, чтобы пожить и отдохнуть в городе на Крымском полуострове нужно больше всего денег, а самые демократичные цены, как выяснили эксперты, в Калининграде.

Топ-5 составлен после анализа броней отелей, квартир и домов туристами на лето этого года.

Портовые города, которые популярны для отдыха летом-2020 (средняя цена проживания семьи туристов рублей/ночь)

Севастополь - 2948,3

Санкт-Петербург - 2629,4

Туапсе - 2223,2

Таганрог - 1721 рубль

Калининград - 1100 рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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