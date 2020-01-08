В Крыму ушел из жизни легендарный военрук-ветеран Вил Уразбахтин

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:21:49+03:00

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Крым понес тяжелую утрату - завершил свой земной путь известный военрук-ветеран Вил Уразбахтин. Ветеран ушел на 96-ом году жизни. Вил Галямович больше сорок лет вел в 12-й школе Симферополя начальную военную подготовку.

- С глубокой скорбью воспринял известие о кончине ветерана Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и народного образования, полковника в отставке Вила Галямовича Уразбахтина, - выразил соболезнование Сергей Аксенов.

Глава Республики Крым отметил, что ветеран принадлежал к поколению героев, воинов Великой Победы, которые защищали страну от немецких фашистов.

Героические подвиги полковника в отставке отмечены высокими наградами, такими, как орден Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта».

Ветеран Великой Отечественной войны мирный отрезок своей жизни посвятил воспитанию мальчишек и девчонок. Он успешно выполнял педагогическую миссию. Вклад ветерана в воспитание патриотических чувств у молодого поколения неоценим.

- Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Вила Галямовича, разделяю постигшее вас горе, - говорится в сообщении главы РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU