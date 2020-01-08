2020-01-08T12:24:58+03:00
Общество

В Ялте торжественно открыли Пионерский парк

Популярное место отдыха обновили и привели в порядок
Галина КОВАЛЕНКО
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Праздник в Ялте прошел весело. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыПраздник в Ялте прошел весело. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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В городе-курорте Ялте торжественно открыли после реконструкции Пионерский парк. Первым посетителям городские власти подарили красочное шоу. Своими талантами отдыхающих порадовали ходулисты, музыканты духового оркестра «Ялта» и артисты кавер-группы «Сектор-Блюз». Для мальчишек и девчонок организовали различные веселые конкурсы и викторины, победителям были вручены сладкие призы и сувениры.

- Капитальный ремонт Пионерского парка выполнен в рамках проекта «Комфортная городского среда», - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

В мэрии так же отметили, что подходит к завершению капитальный ремонт скверов на улице Садовая и Ломоносова. Южная столица преображается и становится лучше и комфортнее, для отдыха и проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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