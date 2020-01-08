В Крыму задержали начальника отдела полиции

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:35:29+03:00

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Фото: пресс-служба ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

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Крымский Следком сообщил о задержании 26-летнего начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Республики Крым.

- Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю. - Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Напоминаем, что против сотрудника полиции завели уголовное дело. Его подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи сообщили, что молодой мужчина 4 января, в вечернее время, будучи нетрезвым, управляя служебным автомобиля в поселке Первомайское сбил пешеходов – двух мужчин и женщину. Один из пострадавших скончался в больнице, оставшиеся в живых получили травмы различной степени тяжести.

По ч.4 ст.264 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU