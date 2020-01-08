2020-01-08T14:28:19+03:00
Происшествия

«На горе Аю-Даг мигает огонек»: В Крыму на Рождество заблудились четверо туристов

Отдыхающие сбились с тропы и начали подавать фонариком сигнал бедствия
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Походы на Аю-Даг популярны у туристов.Походы на Аю-Даг популярны у туристов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымским спасателям поздно вечером, 7 января, на Рождество, позвонили встревоженные жители поселка Гурзуф. Очевидцы, как стало известно КП-Крым, сообщили диспетчерам МЧС, что на горе Аю-Даг мигает огонек: - Видимо, кто-то подает фонарем сигнал бедствия.

На место ЧП тут же выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Спасателям удалось обнаружить четырех туристов, из которых двое несовершеннолетних детей. Отдыхающие рассказали, что увлеклись прогулкой и не заметили, когда начало вечереть, а с наступлением темноты они сбились с нахоженной тропы.

Незадачливые туристы отделались легким испугом, медицинская помощь им не понадобилась. Сотрудники МЧС проводили спасенных в безопасное место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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