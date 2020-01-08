В Симферополе авто врезалось в столб

8 Янв. 2020 2020-01-08T19:53:35+03:00

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Ночью, в Симферополе произошла серьезная авария: 32-летняя автоледи, управляя автомобилем марки «Равон», на дороге возле поселка Давыдовка влетела в электрический столб.

- Водитель не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего допустила наезд на препятствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Из-за сильного удара травмы разной степени тяжести получили два пассажира легковушки. Пострадавших доставили в больницу и госпитализировали.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Погода сейчас на полуострове сырая, на дорогах возможен гололед, поэтому автолюбителям нужно соблюдать особую осторожность.

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ИСТОЧНИК KP.RU