В Симферополе авто врезалось в столб
Ночью, в Симферополе произошла серьезная авария: 32-летняя автоледи, управляя автомобилем марки «Равон», на дороге возле поселка Давыдовка влетела в электрический столб.
- Водитель не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего допустила наезд на препятствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Из-за сильного удара травмы разной степени тяжести получили два пассажира легковушки. Пострадавших доставили в больницу и госпитализировали.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в ведомстве.
Погода сейчас на полуострове сырая, на дорогах возможен гололед, поэтому автолюбителям нужно соблюдать особую осторожность.
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ИСТОЧНИК KP.RU