На Ай-Петри лыжник сломал ногу
Спасатели оказали ему первую помощь
Фото: Пресс-служба МЧС по РК
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Спасатели помогли мужчине, который повредил ногу во время катания на лыжах на Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Во вторник, 7 января, дежурные спасатели отправились на северо-восточный склон горы Бедене-Кыр, где 34-летний мужчина катался на лыжах и травмировал ногу.
Они оказали ему первую помощь, транспортировали с горы и передали медработникам.
Ранее КП-Крым писала, что на Рождество в Крыму заблудились четверо туристов на Аю-Даге.
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ИСТОЧНИК KP.RU