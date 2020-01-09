На Ай-Петри лыжник сломал ногу

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:01:27+03:00

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Спасатели помогли мужчине, который повредил ногу во время катания на лыжах на Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Во вторник, 7 января, дежурные спасатели отправились на северо-восточный склон горы Бедене-Кыр, где 34-летний мужчина катался на лыжах и травмировал ногу.

Они оказали ему первую помощь, транспортировали с горы и передали медработникам.

Ранее КП-Крым писала, что на Рождество в Крыму заблудились четверо туристов на Аю-Даге.

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ИСТОЧНИК KP.RU