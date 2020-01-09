Утром нового года житель Крыма вышел на улицу и нашел труп тестя

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:49:10+03:00

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На утро после новогодней ночи в одном из сел Симферопольского района мужчина решил подышать свежим воздухом, вышел на улицу и нашел там труп замерзшего 65-летнего тестя.

Как удалось выяснить КП-Крым, полицейские обнаружили на теле погибшего ссадины на правой ноге и кровоподтек на лбу. При каких обстоятельствах мужчина получил травмы - выясняют сотрудники МВД.

Они опросили жителей и родственников погибшего, а с места преступления изъяли его обувь и поврежденный колпак от автомобильного колеса.

Возможно, раскрыть преступление полицейским помогут видео с камер наблюдения и результаты экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU