Владимир Путин приехал в Севастополь с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь. Компетентный источник КП-Крым подтвердил, что глава государства прибыл в город-герой еще вчера и успел встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Ожидается, что сегодня президент России на совещании обсудит в Севастополе вопросы оборонно-промышленного комплекса.
Во вторник, 7 января, Владимир Путин с официальным визитом посетил Сирию, где в столице государства - Дамаске, встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.
На следующий день, 8 января, президент России и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.
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ИСТОЧНИК KP.RU