Владимир Путин приехал в Севастополь с рабочим визитом

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь. Компетентный источник КП-Крым подтвердил, что глава государства прибыл в город-герой еще вчера и успел встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Ожидается, что сегодня президент России на совещании обсудит в Севастополе вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Во вторник, 7 января, Владимир Путин с официальным визитом посетил Сирию, где в столице государства - Дамаске, встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом.

На следующий день, 8 января, президент России и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU