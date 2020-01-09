Мануального терапевта, который сломал шею женщины из Керчи, проверит Следком
Следком по Крыму и Севастополю проверит мануального терапевта, который сломал шею женщине из Керчи, пишет Крымское информационное агентство.
По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась информация, что жительницу Керчи долгое время беспокоили боли в спине. Она обратилась к мануальному терапевту, который несколько раз дернул ее за шею.
После приема у женщины начались сильные боли, она обратилась в другую клинику, где после обследования обнаружили перелом шеи.
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ИСТОЧНИК KP.RU