Мануального терапевта, который сломал шею женщины из Керчи, проверит Следком

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:41:57+03:00

До обращения к специалисту ее беспокоили боли в спине

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Следком по Крыму и Севастополю проверит мануального терапевта, который сломал шею женщине из Керчи, пишет Крымское информационное агентство.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительницу Керчи долгое время беспокоили боли в спине. Она обратилась к мануальному терапевту, который несколько раз дернул ее за шею.

После приема у женщины начались сильные боли, она обратилась в другую клинику, где после обследования обнаружили перелом шеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU