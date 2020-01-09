2020-01-09T14:41:57+03:00
Происшествия

Мануального терапевта, который сломал шею женщины из Керчи, проверит Следком

До обращения к специалисту ее беспокоили боли в спине
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следком по Крыму и Севастополю проверит мануального терапевта, который сломал шею женщине из Керчи, пишет Крымское информационное агентство.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительницу Керчи долгое время беспокоили боли в спине. Она обратилась к мануальному терапевту, который несколько раз дернул ее за шею.

После приема у женщины начались сильные боли, она обратилась в другую клинику, где после обследования обнаружили перелом шеи.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под дорожным указателем на крымской трассе поселилась преданная хозяином собака
На севере Крыма найден перстень XVIII века, который принадлежал офицеру из армии Долгорукого
Девять машин обрабатывали трассу «Таврида» от гололеда в эту ночь
Водитель маршрутки в Севастополе бесплатно катал пассажиров
Канатная дорога на Ай-Петри остановит свою работу для профилактики
Мануального терапевта, который сломал шею женщины из Керчи, проверит Следком
Владимир Путин приехал в Севастополь с рабочим визитом
На дорогах Крыма дежурят сотрудники МЧС и техника на случай сильных снегопадов
В Симферополе с гололедом борются 197 дворников
Утром нового года житель Крыма вышел на улицу и нашел труп тестя
«На меня напала печалька»: Певица Слава загрустила в Крыму
Известный крымский ученый Диана Берестовская ушла из жизни в Рождество
Часть набережной Симферополя сделали пешеходной зоной
На Ай-Петри лыжник сломал ногу
Саки в тройке лидеров среди городов для летнего отдыха россиян на озерах
До +4 градусов и облачно: Погода в Крыму на 9 января
В Симферополе авто врезалось в столб
В Коктебеле на пляже нашли редкую птицу
В Крыму на Рождество заблудились четверо туристов
В Крыму задержали начальника отдела полиции
В Ялте торжественно открыли Пионерский парк
В Симферополе произошло Рождественское чудо: В городе выпал снег
В Крыму ушел из жизни легендарный военрук-ветеран Вил Уразбахтин
Севастополь вошел в топ-5 портовых городов России для отдыха летом
Погода в Крыму на 8 января: мокрый снег, дождь и тепло до +8
В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на 2 миллиона
МВД проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погиб человек
В Евпатории стартовал заплыв «моржей» в честь Рождества