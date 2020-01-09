2020-01-09T15:00:03+03:00
Общество

Канатная дорога на Ай-Петри остановит свою работу для профилактики

Когда именно, пока неизвестно
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановит свою работу для проведения профилактических работ. Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

- Ежегодно зимой канатная дорога приостанавливает свою работу для проведения профилактических работ. Так будет и в этом году, но пока точная дата приостановки не определена, - говорится в тексте публикации.

Подняться на Ай-Петри можно с 10.00 до 15.30, а спуститься с 10.00 до 16.30.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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