Под дорожным указателем на крымской трассе поселилась преданная хозяином собака

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:42:20+03:00

Собака, как привязанная сидит у дороги и ждет своего хозяина. Фото: Светлана Саблина (Голобородько)/OK

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В Белогорском районе Крыма, возле трассы ведущей на Керчь, живет дворняжка. Местный «Хатико» ждет своего хозяина.

- Почти месяц на обочине дороги в Чернополье сидит обманутое человеком, самое преданное в мире существо, - сопровождают снимки дворняги слова автора поста в соцсетях.

Пса ничего не держит, но он не хочет уходить с места. И стоит только какому-нибудь автолюбителю сбавить ход, как тут же собака кидается к машине: бежит, виляет хвостом, надеясь, что это хозяин одумался, но все надежды тщетны.

В Крыму сейчас похолодало. Псину от ветра и холода спасает будка, а неравнодушные сердца, подкармливая несчастную объедками со стола, не дают околеть от голода.

Откуда же у бродяжки собственный домик? Одни говорят, что пса вывезли в поле вместе с конурой, другие, что будку поставили сердобольные крымчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU