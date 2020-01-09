2020-01-09T16:42:20+03:00
Общество

Под дорожным указателем на крымской трассе поселилась преданная хозяином собака

Пса выгнали в поле вместе с конурой [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Собака, как привязанная сидит у дороги и ждет своего хозяина. Фото: Светлана Саблина (Голобородько)/OKСобака, как привязанная сидит у дороги и ждет своего хозяина. Фото: Светлана Саблина (Голобородько)/OK
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В Белогорском районе Крыма, возле трассы ведущей на Керчь, живет дворняжка. Местный «Хатико» ждет своего хозяина.

- Почти месяц на обочине дороги в Чернополье сидит обманутое человеком, самое преданное в мире существо, - сопровождают снимки дворняги слова автора поста в соцсетях.

Пса ничего не держит, но он не хочет уходить с места. И стоит только какому-нибудь автолюбителю сбавить ход, как тут же собака кидается к машине: бежит, виляет хвостом, надеясь, что это хозяин одумался, но все надежды тщетны.

В Крыму сейчас похолодало. Псину от ветра и холода спасает будка, а неравнодушные сердца, подкармливая несчастную объедками со стола, не дают околеть от голода.

Откуда же у бродяжки собственный домик? Одни говорят, что пса вывезли в поле вместе с конурой, другие, что будку поставили сердобольные крымчане.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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