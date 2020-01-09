Водитель маршрутки в Севастополе бесплатно катал пассажиров

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:33:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе водитель маршрутки бесплатно возил пассажиров, объясняя это тем, что в Рождество работать нельзя. Об этом пишет ForPost со ссылкой на соцсети.

- Случай произошёл 7 января. "Ужасно злой" водитель топика возил пассажиров абсолютно бесплатно! Потому что: "Сегодня Праздник, а в столь Светлый Праздник нельзя работать!". Я ещё раз попросил его взять деньги за проезд, на что он ответил: "Сделаешь какое-нибудь другое хорошее дело сегодня!" Я сделал! - написал один из свидетелей рождественской «акции».

В компании частного перевозчика, на которую работает добродушный водитель, заверили, что были в курсе его поступка, и пообещали не «ругать» работника за маленькое рождественское чудо.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU