На севере Крыма найден перстень XVIII века, который принадлежал офицеру из армии Долгорукого

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:05:42+03:00

Артефакт нашли три года назад, при раскопках захоронения

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В районе Армянска еще в 2017 году проходили раскопки захоронения армии Василия Долгорукого. Под слоем земли был найден перстень XVIII века, который принадлежал одному из офицеров.

- К сожалению, личность офицера установить не удастся. Нет никаких процедур, которые бы помогли узнать, кому принадлежал этот перстень, - рассказал КП-Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Ранее КП-Крым писала, что за время строительства Крымского моста ученые исследовали около 50 гектаров и нашли более миллиона артефактов, которые представляют научную ценность.

СПРАВКА КП:

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, императрица Екатерина II поручила князю Василию Долгорукому, который на тот момент командовал 2-й армией, занять Крымский полуостров, чтобы лишить османов подкреплений из Крымского ханства.

Военачальник успешно справился с поставленной задачей и к середине 1770 года полуостров попал под покровительство России.

В 1775 году князь получил от императрицы титул Крымский.

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ИСТОЧНИК KP.RU