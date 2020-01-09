Девять машин обрабатывали трассу «Таврида» от гололеда в эту ночь
В ночь с 8 на 9 января на трассе «Таврида» работало девять машин, а с начала года для обработки асфальта израсходовали около 90 тонн противогололедных материалов. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров.
- Ненадолго выпавший снег и пришедшее похолодание не осложнили дорожную обстановку на трассе «Таврида». В минувшую ночь на дороге от Керчи до Симферополя работало девять машин, - пишет Назаров.
Еще 15 машин дежурило на базах, и были готовы выдвинуться на участки в случае ухудшения погодных условий.
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ИСТОЧНИК KP.RU