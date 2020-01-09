Международные ж/д перевозки помогут загрузить крымские порты

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:26:00+03:00

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Зарубежным странам будет выгодно использовать железную дорогу и порты в Крыму для перевозки своих товаров, это поможет загрузить крымские порты, рассказал КП-Крым вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

- Необходимо задействовать крымские порты, которые сейчас недогружены, иначе, зачем мы строили мост, его надо рачительно использовать. Надо вести работы по запуску поездов из Казахстана, из Киргизии. Например, из Азербайджана есть прямой маршрут - Северо-Кавказская железная дорога, по ней можно перевозить товары на крымское направление, - говорит Георгий Мурадов.

Возить товары через Крым выгодно, теперь необходимо проводить работу на федеральном уровне, прежде всего в рамках ЕАЭС, договариваться с партнерами, чтобы они пользовались крымскими портами и железной дорогой.

- Та же Белоруссия может вывозить свои товары на южном направлении через огромный порт в Новороссийске, куда не так уж просто попасть. Крымские порты могли бы стать хорошей альтернативой в этом случае, - рассказывает Мурадов.

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ИСТОЧНИК KP.RU