2020-01-09T18:05:38+03:00
Общество

С 9 января телеканал «Первый Крымский» полностью переходит на цифровой формат

От аналогового вещания откажутся в 28 населенных пунктах полуострова
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 9 января программы телеканала «Первый Крымский» можно будет увидеть только в цифровом формате.

Телеканал полностью откажется от аналогового вещания в 28 населенных пунктах Республики Крым: Алупке, Алуште, Белогорске, Дачном, Джанкое, Евпатории, Керчи, Кировском, Красноперекопске, Льговском, Малореченском, Партените, Петровке, Подовом, Приветном, Рыбачьем.

Кроме того, аналоговое вещание отключат в Севастополе, Симферополе, Старом Крыму, Судаке, Феодосии, Черноморском и в Ялте.

В Республике Крым полностью перешли на цифровое телевещание 14 октября прошлого года.

СПРАВКА КП:

Цифровое телевидение - это современная технология передачи телесигнала, которую характеризует насыщенное изображение экрана, отличный, четкий звук и хорошее устойчивый сигнал независимо от погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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