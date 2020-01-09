С 9 января телеканал «Первый Крымский» полностью переходит на цифровой формат
С 9 января программы телеканала «Первый Крымский» можно будет увидеть только в цифровом формате.
Телеканал полностью откажется от аналогового вещания в 28 населенных пунктах Республики Крым: Алупке, Алуште, Белогорске, Дачном, Джанкое, Евпатории, Керчи, Кировском, Красноперекопске, Льговском, Малореченском, Партените, Петровке, Подовом, Приветном, Рыбачьем.
Кроме того, аналоговое вещание отключат в Севастополе, Симферополе, Старом Крыму, Судаке, Феодосии, Черноморском и в Ялте.
В Республике Крым полностью перешли на цифровое телевещание 14 октября прошлого года.
СПРАВКА КП:
Цифровое телевидение - это современная технология передачи телесигнала, которую характеризует насыщенное изображение экрана, отличный, четкий звук и хорошее устойчивый сигнал независимо от погоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU