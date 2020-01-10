Ялтинский горнолесной заповедник возглавил топ-9 мест для экотуризма-2020

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:56:30+03:00

На ЮБК можно пойти в поход по заповедным местам. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Эксперты узнали в каких российских заповедниках хотят побывать в 2020 году пользователи соцсетей.

Самым желанным, как сообщают специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, стал горнолесной заповедник в Ялте, за который «проголосовали» 28,4 процентов опрошенных.

Второе место занял Байкало-Ленский заповедник в Иркутской области - 27,16 процента. Далее идут: Кавказский заповедник, Утриш в Краснодарском крае и Кивач в Республике Карелия.

Малопривлекательны для любителей экологического отдыха такие заповедники, как Белогорье в Белгородской области, Висимский в Свердловской области, Астраханский и Приокско-террасный в Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU