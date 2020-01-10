В новогоднюю ночь вор вынес из дома в Ялте шкатулку с драгоценностями на 1,2 миллиона
Ранним утром 1 января, отжав оконную раму, в частный дом в Ялте залез вор. Пока хозяева встречали новый год у них была украдена шкатулка с ювелирными украшениями.
Как удалось выяснить КП-Крым, пропажу владельцы дома обнаружили ближе к обеду того же дня. Люди обратились в полицию и сообщили стражам порядка детали: в шкатулке лежали драгоценности, которые принадлежали 41-летней сестре хозяина дома - дорогие кольца, серьги и подвески на сумму 1,2 миллиона рублей.
Сотрудники МВД опросили соседей и просмотрели видео с единственной камеры наблюдения в округе. На нем и отметился преступник, приметы которого были записаны.
Полиция прошла по рынкам и другим местам сбыта краденного в Ялте, но, к сожалению, никаких результатов это пока не принесло.
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ИСТОЧНИК KP.RU