2020-01-10T11:21:42+03:00
Происшествия

Врач из Первомайского может сесть на три года из-за смерти 12-летней пациентки

Прокуратура направила дело в суд
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дело о смерти 12- летней девочки в Первомайской центральной районной больнице направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия из-за ошибки врача-анестезиолога у пациентки после операции развились острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности из-за комбинированного токсического действия лекарств.

Его будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности, врачу грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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