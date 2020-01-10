Врач из Первомайского может сесть на три года из-за смерти 12-летней пациентки
Прокуратура направила дело в суд
Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дело о смерти 12- летней девочки в Первомайской центральной районной больнице направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия из-за ошибки врача-анестезиолога у пациентки после операции развились острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности из-за комбинированного токсического действия лекарств.
Его будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности, врачу грозит до трех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU