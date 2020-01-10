Врач из Первомайского может сесть на три года из-за смерти 12-летней пациентки

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:21:42+03:00

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Дело о смерти 12- летней девочки в Первомайской центральной районной больнице направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия из-за ошибки врача-анестезиолога у пациентки после операции развились острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности из-за комбинированного токсического действия лекарств.

Его будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности, врачу грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU