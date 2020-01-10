В Ялте сотрудники полиции и Росгвардии спасли мужчину от смерти
Полицейские и сотрудники Росгвардии в Ялте оказали первую помощь мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
На время новогодних и рождественских праздников в городе были созданы специальные патрули из полицейских и сотрудников Росгвардии.
Один из таких патрулей 1 января заметил на улице мужчину, который лежал на лавочке, когда сотрудники полиции подошли ближе, то они увидели, что у мужчины начались судороги, похожие на приступ эпилепсии.
Силовики оказывали первую помощь мужчине, до приезда скорой помощи, а потом передали его медикам.
В соцсетях жители Ялты от всей души благодарят сотрудников силовых ведомств за спасение мужчины.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU