На набережной Симферополя коммунальщики убирают снег газонокосилкой
На Рождество природа порадовала жителей и гостей Симферополя настоящим снегом. Белое покрывало принарядило улицы, но внимательные горожане заметили и сняли на видео, как на набережной реки Салгир коммунальщики косят траву, покрытую снегом.
- Город неустанно следит за высотой зеленых насаждений, - отмечает автор видео.
Старание городских властей по достоинству оценили пользователи соцсетей, которые поделились своими мнениями в комментариях: «Косец просто снег с травы отряхивает, чтобы былинки не ломались»; «Видимо, ждут визита высокопоставленных гостей»; «Тренировка перед летним сезоном»; «Новогодние каникулы кончились, вот и раскачиваются перед началом рабочих будней».
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ИСТОЧНИК KP.RU