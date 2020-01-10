На набережной Симферополя коммунальщики убирают снег газонокосилкой

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:47:18+03:00

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На Рождество природа порадовала жителей и гостей Симферополя настоящим снегом. Белое покрывало принарядило улицы, но внимательные горожане заметили и сняли на видео, как на набережной реки Салгир коммунальщики косят траву, покрытую снегом.

grinazarov В Симферополе снег "косят" газонокосилкой

- Город неустанно следит за высотой зеленых насаждений, - отмечает автор видео.

Старание городских властей по достоинству оценили пользователи соцсетей, которые поделились своими мнениями в комментариях: «Косец просто снег с травы отряхивает, чтобы былинки не ломались»; «Видимо, ждут визита высокопоставленных гостей»; «Тренировка перед летним сезоном»; «Новогодние каникулы кончились, вот и раскачиваются перед началом рабочих будней».

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ИСТОЧНИК KP.RU