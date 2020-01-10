Крымчане рассказали Поклонской о проблемах с получением гражданства РФ

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:41:13+03:00

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о жителях Крыма, которые до сих пор не могут получить российское гражданство. Об этом она написала на своей странице в соцсети Вконтакте, после приема граждан, на котором к ней обратились 60 человек.

- К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть! Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про «недогражданство». Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там! - написала Наталья Поклонская.

По ее словам, российский паспорт им не выдают, потому что у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу - например, госслужащими. Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта - письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума.

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ИСТОЧНИК KP.RU