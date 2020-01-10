В Симферополе установили новые тарифы за детский сад

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:15:30+03:00

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С января 2020 года в Симферополе установили новый размер родительской платы по уходу за детьми в муниципальных детских садах.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы, решение приняли из-за обращений родителей, дети которых ходят в 12-часовые группы. Им необходим еще и ужин.

Ранее в дошкольных учреждениях Симферополя было трехразовое питание - завтрак, обед и полдник.

Теперь в ясельной группе с режимом пребывания до 10 часов плата составит 105 рублей в день на одного ребенка, с режимом пребывания до 12 часов - 125 рублей, более 12 часов - 150 рублей.

В дошкольных группах плата в этом году составит: 123 рубля в день при пребывании до 10 часов, 150 рублей - до 12 часов, 180 рублей - свыше 12 часов.

В группах кратковременного пребывания до 5 часов дневная плата составит 80 рублей в день для детей до 3-х лет и 100 рублей для детей от 3 до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU