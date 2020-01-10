«В декабре взяли, а на Новый год выбросили»: В Севастополе хозяева отказались от своей собаки
Крымские зоозащитники возмущены тем, что жители Севастополя нарушили свое обещание заботиться и любить бездомную собаку, которую им доверили.
- В декабре взяли, а на Новый год выбросили на улицу! Щенок, которого в Севастополе пристроили в якобы надежные руки, оказался снова бездомным, - такое сообщение появилось в паблике «Породистые животные ищут дом (Крым)». - Говорили же им сотню раз, что если передумают, то сообщите, мы заберем собаку назад!
Зоозащитники не понимают, как от животного можно избавится из-за испорченных обоев и погрызенной мебели: - Вас же родители не выбросили на помойку за настенные рисунки или мокрые штанишки!
Сейчас малышу подыскивают новых хозяев, а тех людей, которые так с ним поступили, хотят внести в «черные списки» и ославить в соцсетях: - Оправдывайтесь перед друзьями и знакомыми!
Пользователи выразили свое мнение в комментариях: «Мой барбос сожрал стенку, детскую кровать-машинку, но мы знали на что шли. Зато сейчас он трехлетний послушный красавчик!»; «Думать надо, прежде чем живность заводить»; «Штрафовать в пользу приютов таких предателей нужно!».
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU