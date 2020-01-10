2020-01-10T15:23:08+03:00
Общество

«В декабре взяли, а на Новый год выбросили»: В Севастополе хозяева отказались от своей собаки

Щенок из приюта снова ищет новых хозяев [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Песику нужны добрые и заботливые хозяева. Фото: Светлана Дремлюгина/‎КРЫМСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ/VKПесику нужны добрые и заботливые хозяева. Фото: Светлана Дремлюгина/‎КРЫМСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ/VK
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Крымские зоозащитники возмущены тем, что жители Севастополя нарушили свое обещание заботиться и любить бездомную собаку, которую им доверили.

- В декабре взяли, а на Новый год выбросили на улицу! Щенок, которого в Севастополе пристроили в якобы надежные руки, оказался снова бездомным, - такое сообщение появилось в паблике «Породистые животные ищут дом (Крым)». - Говорили же им сотню раз, что если передумают, то сообщите, мы заберем собаку назад!

Зоозащитники не понимают, как от животного можно избавится из-за испорченных обоев и погрызенной мебели: - Вас же родители не выбросили на помойку за настенные рисунки или мокрые штанишки!

Сейчас малышу подыскивают новых хозяев, а тех людей, которые так с ним поступили, хотят внести в «черные списки» и ославить в соцсетях: - Оправдывайтесь перед друзьями и знакомыми!

Пользователи выразили свое мнение в комментариях: «Мой барбос сожрал стенку, детскую кровать-машинку, но мы знали на что шли. Зато сейчас он трехлетний послушный красавчик!»; «Думать надо, прежде чем живность заводить»; «Штрафовать в пользу приютов таких предателей нужно!».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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