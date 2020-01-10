2020-01-10T14:44:36+03:00
Общество

На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 8 января, на пункте пропуска «Чонгар» украинские полицейские задержали мужчину, который состоял в рядах «Самообороны Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба главка так называемой Национальной полиции в АР Крым и Севастополя.

- В 2014 году мужчина состоял в незаконном вооруженном формировании «Самооборона Крыма» и содействовал оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Его уже поместили под стражу по решению суда в Херсоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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