На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»
В среду, 8 января, на пункте пропуска «Чонгар» украинские полицейские задержали мужчину, который состоял в рядах «Самообороны Крыма».
Об этом сообщает пресс-служба главка так называемой Национальной полиции в АР Крым и Севастополя.
- В 2014 году мужчина состоял в незаконном вооруженном формировании «Самооборона Крыма» и содействовал оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, - говорится в сообщении.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Его уже поместили под стражу по решению суда в Херсоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU