На Украине задержали участника «Самообороны Крыма»

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:44:36+03:00

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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В среду, 8 января, на пункте пропуска «Чонгар» украинские полицейские задержали мужчину, который состоял в рядах «Самообороны Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба главка так называемой Национальной полиции в АР Крым и Севастополя.

- В 2014 году мужчина состоял в незаконном вооруженном формировании «Самооборона Крыма» и содействовал оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Его уже поместили под стражу по решению суда в Херсоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU