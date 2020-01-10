На электрификацию ж/д подходов к Крымскому мосту потратят 4,2 миллиарда
Железнодорожные подходы к Крымскому мосту планируют электрифицировать к концу 2020 года, пишет «Интерфакс».
Проводило тендер Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Контракт выиграли ФГУП «Управление ведомственной охраны минтранса РФ» и его филиал в Керчи.
Работы оплатит федеральный бюджет, а стоимость контракта составляет более 4,2 миллиарда рублей.
Планируется электрифицировать участок переход через Керченский пролив – поселок Багерово.
В документах датой начала работ значится 30 декабря 2019 года, а завершение работ намечено на 31 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU