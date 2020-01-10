В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах
За неделю в Симферополе подожгли три светильника в подземных переходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Ночью 10 января вандалы испортили лампу в переходе на Киевской улице. Его обесточили, а на место взвали энергетика, который восстановит освещение.
Точно такой же случай произошел в ночь с 6 на 7 января на проспекте, а 9 января все последствия акта вандализма ликвидировали.
Все собранные материалы власти города направят в полицию, чтобы они нашли тех, кто испортил светильники в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU