В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

За неделю в Симферополе подожгли три светильника в подземных переходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ночью 10 января вандалы испортили лампу в переходе на Киевской улице. Его обесточили, а на место взвали энергетика, который восстановит освещение.

Точно такой же случай произошел в ночь с 6 на 7 января на проспекте, а 9 января все последствия акта вандализма ликвидировали.

Все собранные материалы власти города направят в полицию, чтобы они нашли тех, кто испортил светильники в городе.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU