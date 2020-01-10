2020-01-10T17:13:57+03:00
Общество

В Симферополе вандалы сожгли три светильника в подземных переходах

Их будет искать полиция
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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За неделю в Симферополе подожгли три светильника в подземных переходах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Ночью 10 января вандалы испортили лампу в переходе на Киевской улице. Его обесточили, а на место взвали энергетика, который восстановит освещение.

Точно такой же случай произошел в ночь с 6 на 7 января на проспекте, а 9 января все последствия акта вандализма ликвидировали.

Все собранные материалы власти города направят в полицию, чтобы они нашли тех, кто испортил светильники в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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