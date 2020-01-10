В Керчи воссоздадут ключевые события Гражданской войны в России
В Керчи воссоздадут эпизод Гражданской войны в России – бой за Перекоп, пишет Крымское информационное агентство.
Инициатором мероприятия выступил московский благотворительный фонд «Наследие», который предложил провести в городе-герое двухдневный фестиваль «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение».
В первый день сотрудники фонда совместно с керченскими организациями в карьере возле села Челядиново и воссоздадут бой за Перекоп.
Эвакуацию Русской армии из Крыма реконструируют на второй день фестиваля.
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ИСТОЧНИК KP.RU