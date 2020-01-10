В Керчи воссоздадут ключевые события Гражданской войны в России

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:47:37+03:00

Планируется реконструировать битву за Перекоп и эвакуацию Русской армии с полуострова

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В Керчи воссоздадут эпизод Гражданской войны в России – бой за Перекоп, пишет Крымское информационное агентство.

Инициатором мероприятия выступил московский благотворительный фонд «Наследие», который предложил провести в городе-герое двухдневный фестиваль «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение».

В первый день сотрудники фонда совместно с керченскими организациями в карьере возле села Челядиново и воссоздадут бой за Перекоп.

Эвакуацию Русской армии из Крыма реконструируют на второй день фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU