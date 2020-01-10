Три предприятия Минобороны РФ в Севастополе уйдут с молотка
Три севастопольских предприятия, которыми владеет Министерство обороны России, приватизируют до 2022 года, пишет ForPost.
Одно из них 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Первый раз о его продаже заговорили в 2017 году.
Тогда в завод планировали вложить 2 миллиарда рублей и приватизировать, а после вложить столько же денег.
Кроме него, с молотка уйдут: 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и 102-е предприятие электрических сетей Министерства обороны РФ.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU