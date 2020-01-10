Три предприятия Минобороны РФ в Севастополе уйдут с молотка

10 Янв. 2020 2020-01-10T18:10:34+03:00

Приватизировать заводы планируют до конца 2022 года

Изменить размер текста: A A

Три севастопольских предприятия, которыми владеет Министерство обороны России, приватизируют до 2022 года, пишет ForPost.

Одно из них 13-й судоремонтный завод Черноморского флота. Первый раз о его продаже заговорили в 2017 году.

Тогда в завод планировали вложить 2 миллиарда рублей и приватизировать, а после вложить столько же денег.

Кроме него, с молотка уйдут: 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и 102-е предприятие электрических сетей Министерства обороны РФ.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU